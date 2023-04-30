Dyorex Boluspor-Atay maçının ardından

Spor Toto 1. Lig 35'inci haftasında konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kalan Dyorex Boluspor'un teknik sorumlusu Ahmet Görkem Görk, kazanma isteği olmadan başarının gelmediğini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig 35'inci haftasında konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kalan Dyorex Boluspor'un teknik sorumlusu Ahmet Görkem Görk, kazanma isteği olmadan başarının gelmediğini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Görk, maçın istedikleri gibi sonuçlanmadığını ancak rakiplerinin istediği sonucu aldığını belirtti.

Görk, rakip takımın güçlü oyuncalara sahip ligin en çok koşan takımı olduğunu ve dönen topta çok hızlı çıkamadıklarını bilerek çalışma yaptıklarını anlatarak, "İkinci bölge savunma oynadık. Topun bizde olacağını düşündük. Top genelde bizde oldu ancak hücum çalışmalarında blok aralarında alamadık. Beklerimizi kaçıramadık. Biz bunlara çalışmıştık. İlk yarıda hiç yapamadık. İkinci yarıda da istediklerimizi yüzde 30-40 arasında yapmaya çalıştık. Bu da bizim için çok yeterli olmadı." diye konuştu.

İki takımı da tebrik eden Görk, "Ancak istemeden bu iş olmuyor. İstekli olacağız. Maçı kazanma isteği olmadan bu işlerin olmayacağını bir kez daha gördük." dedi.

Altay cephesi

Altay'ın teknik sorumlusu Dilaver Mutlu da kazanılan 1 puanın iyi, kaybetmemenin de önemli olduğunu dile getirdi.

Düşme potasındaki takımlar için deplasmanda kaybetmemenin önemine dikkati çeken Mutlu, şunları kaydetti:

"Artık önümüzdeki hafta Denizlispor maçı var. İnşallah o maçı kazanarak, bu 1 puanı da taçlandırmak istiyoruz. Biz buradan 1 puan alarak en azından kendi işimizi kendimiz yapacak duruma geldik. Önümüzdeki maçları da kazanırsak, sağ salim ligde kalacağız inşallah." diye konuştu.