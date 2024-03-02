(düzeltme) AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Ziraat Bankası: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Ziraat Bankası'na 3-0 mağlup oldu.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Çevik, Furkan Salduz

TÜRŞAD: Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammed Kaya, Kaan Buldul, Hamdi Erkan, Geraldo Gradiano da Silva Filho, Çağlar Aksoy Rahmi, Eren Uğur Fatih, Yiğit Yıldız, Francois Lecat, Muhammed Kaya, Nazar Hetman, Muhammed Aray, Muhammed Zorluer

Ziraat Bankası: Wouter Ter Maat, Abdulsamet Yalçın, Bedirhan Bülbül, Hacı Şahin, Bennie Junior Tuinstra, Burakhan Tosun, Faik Samet Güneş, Oreal Cemajo, Luciano Vicentın, Berkay Bayraktar, Eray Kursav, Burak Topçu, Oğulcan Yatgın

Setler: 18-25, 18-25, 23-25 - BİTLİS