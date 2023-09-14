Düzcesporlu Sedat Cengiz'e verilen ceza açıklandı
TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Düzcesporlu futbolcu Sedat Cengiz'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza belli oldu. Cengiz, Amed SK maçında kırmızı kart gördüğü için 1 maç men cezası aldı ve 3 bin TL para cezası verildi.
DÜZCE(İHA) – TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Düzcesporlu futbolcu Sedat Cengiz'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza belli oldu.
PFDK, Düzce Cam Düzcesporlu futbolcu Sedat Cengiz'in cezasını açıkladı. Kurul, ligin 3. haftasında deplasmanda Amed SK ile oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında kırmızı kart gören tecrübeli futbolcuya 1 maç men cezası verdi. Aynı zamanda Kurul, Sedat'a 3 bin TL'de para cezası verdi. Tecrübeli futbolcu Sedat Cengiz bu hafta sonu Karaman FK müsabakasında forma giyemeyecek. - DÜZCE