Düzcesporlu Sedat Cengiz'e verilen ceza açıklandı

TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Düzcesporlu futbolcu Sedat Cengiz'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza belli oldu. Cengiz, Amed SK maçında kırmızı kart gördüğü için 1 maç men cezası aldı ve 3 bin TL para cezası verildi.