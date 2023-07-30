Düzcespor Yeni Sezona Hazırlanıyor

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu kendisinin de kayyım üyesi olarak yer aldığı 2. ligde mücadele eden Düzcespor'un durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Güney Spor Kampüsü'nde takımın akşam antrenmanını izleyen Kaltu Düzcespor'un antrenörünün belli olduğunu ve takımın hızlı bir şekilde yeni sezona hazırlandığını söyledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, Şıralık'ta bulunan Güney Spor Kampüsü'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Düzcespor futbolcu ve heyetini ziyaret etti. Antrenmanı izleyen Kaltu, Düzcespor kayyım yönetimi ile birlikte hem yönetim hem de teknik kadro düzenlemesi için hızlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Kayyım süreci hakkında kısa bilgi veren Kaltu; "Valimiz ve Belediye Başkanımızın emirleriyle, devletin de kayyım ataması ile Düzcespor kayyıma kaldı. Kayyımdaki arkadaşlarımızın mahkeme kararı da kesinleşti ve Düzcespor'un başına geçtik. Bundan sonra bütün mesaimizi Düzcespor için harcayacağız. Ekipteki arkadaşlarımız da bu sabah hep birlikte kahvaltı yaptı hem kaynaşma olsun hem altyapıdan gelen futbolcularla tanışmak amaçlı. Kahvaltıdan hemen sonra da akşam idmanına başladılar. Yarın yine çift idmanla devam edecekler" dedi.

"Yeni antrenör görevinin başında olacak"

Antrenmanlar sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Okan Kaltu yeni teknik kadronun başındaki ismin belirlendiğini söyleyerek "Anlaştığımız hoca büyük bir ihtimalle Düzce'de olacak, ekibiyle beraber gelecek. Onun yaptığı noktasal tespitlerle, takımın fotoğrafını çekecek. Tesisleri çok beğendiler. Yarın yapacağı çalışmalar sonrası bize vereceği bilgilerle gerekli transferleri hızlı bir şekilde yapıp elimizde olan futbolcularımızı da yarın çağıracağız. Bu hafta içinde bu çalışmaları yapacağız. Onlar da gelecek bir anlaşma yapacağız. Takımda kalan kalacak gitmek isteyen de olabilir, hesap kitap yapacağız. Hiç kimsenin hakkını yemeden geriden gelen bu takımı lige hazırlayacağız" ifadelerinde bulundu.

"Bu takım final oynamış bir takım, desteğimiz sürecek"

Geçen yılki başarı grafiğinin devamı için kurumlar olarak her türlü desteği sağlayacaklarını kaydeden Kaltu altyapıdan yeni futbolcuların takımda yer alacağını ifade ederek şöyle konuştu: "Bu takım; U19 geçen yıl Türkiye Finallerinde final maçına çıktı ve o maçta yenilerek ikinci oldu. Çok yetenekli çocuklarımız var bizim. Kenan Hoca'nın eşliğinde yarın gelecek hocaya teslim edeceğiz takımı. Şimdiden idmanlara başlattık ki altyapıdan gelenler de takıma ısınmış olsun. Geçmiş yönetime de teşekkür ediyorum gerçekten. Bu altyapıda çok büyük emekler var. Çocukların hepsi iyi futbolcu, Düzcemizin evlatları. Yeni gelen hocamız da büyük ihtimal bu çocukların içinden takıma takviye yapacak. Aynı eski yönetimde olduğu gibi bu altyapıya desteğimizi göstereceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız."

Otopark asfaltlama 36 saatte bitti

TFF denetimi sonrasında eksik olan kısımların hemen tamamlanması için çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Kaltu stadın yeni sezona tamamen hazır olduğunu ifade ederek "Tesislerimiz çok güzel, stadımızı bitirdik. Dün gece itibariyle asfaltlama da bitti, otopark şeritleme kaldı. TFF'den gelen yetkililer stadı çok beğendiler. Bir iki ufak eksik dışında yani bu asfalt vardı, otopark yerleri vardı. Onları da dün gece itibariyle bitirmiş olduk. Stadımız, antrenman sahalarımız, tesisimiz tamamıyla lige hazır, biz de hazırız. Yarın hocamız gelsin, tespitlerini yapsın. Transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde bitirip en kısa zamanda kamp yapıp lige yetişir hale geleceğiz" dedi. - DÜZCE