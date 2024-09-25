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Düzcespor ve Boluspor'un 44 Yıl Sonra Buluşması

Düzcespor ve Boluspor'un 44 Yıl Sonra Buluşması
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Düzcespor ve Boluspor, 44 yıl önceki Süper Lig'e yükselme müsabakasının anısına Düzce'de bir araya gelerek geçmişte yaşananları hatırladı. İki şehir arasındaki dostluk ve rekabetin önemine vurgu yapıldı.

Düzcespor ve Boluspor arasında 44 yıl önce oynanan Süper Lig'e yükselme müsabakasında bulunanlar Düzce'de bir araya gelerek geçmişi yad etti.

Düzcespor ve Boluspor, 2. Lig'de 1979-1980 futbol sezonunda ayrı gruplarda ligi 2. sırada bitirirek, İzmir'de final müsabakası oynadı. Bu müsabaka öncesinde o zamanlar Bolu'nun ilçesi olan Düzceli vatandaşlar, sahaya 'kabak' koyarak, rakip Bolu taraftarın moralini bozmak istedi. Fakat müsabaka Boluspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Aradan geçen 44 yılın ardından her iki takımda oynayan futbolcular, takımların yöneticileri ve o gün tribünlerde yer alanların bir kısmı Düzce'de buluştu. Bu özel buluşmada hem o gün yaşananlar yad edildi hem de dostluk bağları güçlendirildi.

Gazeteci Mehmet Şimşek, buluşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Düzce-Bolu rekabetiyle ilgili birbirinden ilginç hikayeleri dinleyerek büyüdüm. İki şehrin ilişkisi çok eski zamanlara dayanıyor. Düzce, 12 Kasım 1999 depremine kadar Bolu'nun ilçesiydi. Daha o zamanlardan beri süregelen rekabet günümüze kadar ulaştı. Ancak iki şehrin dostluğu dağ gibi. Düzce ve Bolu coğrafi olarak birbirine çok yakın olmasının yanında iki kentte yaşayanlar birbirleriyle çok sıkı işbirliği ve bir bağ içinde. Ticari ilişkilerden akrabalık bağına kadar uzanan bu çizgi tatlı atışmaları ve yaşanmış anıları da beraberinde getirdi. Düzceliler, kabağa düşkünlüklerini bildikleri Bolulara 'kabakçılar' diye takıldı. Bolulular ise orman ürünlerinin yoğun işlendiği Düzcelilerle 'keresteciler' diye şakalaştı. Bugün burada Bolulu misafirlerimiz ve Düzceli hemşehrilerimiz bir araya geldi. 44 yıl önce yaşananları yad etti ve dostluk mesajı verdi. Bu örnek buluşma rekabet içinde bulunan diğer şehirlerimize de örnek olmalı. Bugün burada Bolulu dostlarımız, yakın bir zamanda benzer bir organizasyonun Bolu'da gerçekleşeceğini dile getirdi. Bu buluşmaların belli aralıklarla gerçekleşerek bir gelenek haline gelmesinin çok anlamlı olacaktır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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