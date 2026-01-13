Haberler

Düzcespor teknik direktörü Nedim Akbulut istifa ettiğini açıkladı

Düzcespor teknik direktörü Nedim Akbulut istifa ettiğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzcespor'un teknik direktörü Nedim Akbulut, ailesiyle yaptığı görüşmeler sonucu görevinden ayrıldığını açıkladı. Akbulut, kulüp için elinden geleni yaptığını belirterek, taraftara ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

DÜZCE (İHA) – Düzcespor teknik direktörü Nedim Akbulut, görevinden ayrıldığını açıkladı. Akbulut, ailesiyle yaptığı görüşmeler neticesinde ayrılık kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Göreve geldiği günden itibaren kulübün içinde bulunduğu zorlu süreçte Düzcespor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak çalıştığını belirten Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada görev süresi boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini ifade etti. Açıklamasında kulüp yönetimine ve teknik ekibe teşekkür eden Akbulut, "Bu süreçte bana güvenen başkanımıza, yönetim kurulumuza, birlikte görev yaptığım değerli teknik ekibime ve sahada büyük bir özveriyle mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Düzcespor taraftarına da ayrı bir parantez açan tecrübeli teknik adam, görev süresi boyunca desteğini her zaman yanında hissettiğini belirterek, "Gerçek büyük Düzcespor taraftarına ayrıca teşekkür etmek isterim" dedi. Nedim Akbulut, açıklamasını Düzcespor camiasına başarı dilekleriyle tamamlayarak, "Düzcespor'un bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" sözleriyle veda etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi