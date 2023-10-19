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Düzcespor Taraftarları İsrail'in Filistin'deki Saldırılarını Protesto Etti

Düzcespor taraftar grupları, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Yaklaşık bin kişilik grup, Cedidiye Meydanı'nda toplanarak İsrail aleyhine sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Gösteriye Filistinli öğrenciler de katıldı.