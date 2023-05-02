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Düzcespor Lisesi gruptan birinci çıktı

Düzcespor Lisesi gruptan birinci çıktı

Spor Haberleri

Karabük'te futsal okul sporları genç erkekler ve kızlar grup müsabakaları düzenlendi.

Karabük'te futsal okul sporları genç erkekler ve kızlar grup müsabakaları düzenlendi.

Yeni Mahalle spor salonunda 9 ilden 22 okul takımının katıldığı müsabakaların sonunda Düzce'yi temsil eden Düzce Spor Lisesi grubunu birinci bitirerek yarı finallere katılma hakkı kazandı.

Düzce Spor Lisesi erkek futsal takımı, Futsal Grup müsabakalarında İstanbul, Ankara ve Karabük ile oynadığı müsabakaları kazanarak grup birincisi oldu ve Düzce'yi Türkiye Futsal Yarı Finalleri'nde temsil etme hakkı kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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