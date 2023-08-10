Düzcespor Kayyım Heyeti ve Futbolcular Basın Toplantısında Buluştu

Düzcespor kayyım heyeti, teknik heyet ve futbolcular, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Özlü, 'Düzcespor, bu sezonda geçen yıllarda olduğu gibi başarılı oyunlar çıkaracak' dedi.

Düzce spor kayyım heyeti, teknik heyet ve futbolcular, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Özlü, "Düzce spor, bu sezonda geçen yıllarda olduğu gibi başarılı oyunlar çıkaracak" dedi.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen kongrelerinin ardından aday çıkmaması dolayısıyla kayyım atanan Düzce spor'da kayyım yönetimi, teknik heyet ve futbolcular düzenlenen yemekte buluştu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ev sahipliğinde Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda kayyım heyeti başkanı Muzaffer Leblebici, başkan yardımcısı Okan Kaltu ile kayyım yöneticilerinin yanı sıra basın mensupları hazır bulundu.

"Düzce spor'a herkesin sahip çıkması gerekir"

Düzce spor ve kayyım heyetine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Özlü, Düzce spor yönetiminin istifasının ardından kayyım heyeti oluşturulduğunu kaydettiği konuşmasında, "Kayyım heyetinde çok değerli arkadaşlarımız var. Kuvvetli bir ekip. Derhal çalışmalara başladık. Bugün burada olmamızın sebebi kurulan takımın oyuncularıyla sözleşme imzalanmasıdır. Düzce spor, bu sezonda geçen yıllarda olduğu gibi başarılı oyunlar çıkaracak. Düzceliler çok mutlu olacak. Düzcesporun sahibi Düzce halkıdır. Bu takıma bütün Düzce sahip çıkmazsa bu işin sürdürülebilirliği olmaz. Herkesin sahip çıkması gerekir. Aksi halde bir kişi veya kurumun taşıması mümkün değil" dedi.

"Türkiye'ye örnek olmalıyız"

Düzce spor'a sağlanacak desteğin her şekilde olabileceğine dikkati çeken Başkan Dr. Faruk Özlü, "Maça gidiyorsanız bilet alacaksınız. Destek böyle olur. İş adamıysanız ona göre destek vereceksiniz. Bundan sonraki süreçte Türkiye'ye örnek olacak şekilde Düzcelilerin bu kulübe destek olmasını sağlamalıyız. Belediye olarak bizim spor kulübü yönetmek gibi görevimiz yok. Profesyonel kulüplere doğrudan destek olamayız. Bizim desteğimiz manevi şekilde, belediye imkanlarıyla ve aynı zamanda şehir eşrafının destek olmasını sağlamak şeklinde olacak. Herkesin kendi gücü oranında destek olmalarını istiyoruz. Yapılan her bir destek doğru şekilde kullanılacak. Bakın arkadaşlar doğru anlatırsanız tüm Düzce'nin destek vereceğine inanıyorum. Güzel bir yola girdik devam ediyoruz" diye konuştu.

Yenilmek yok

Hiç kimsenin belediye ile kulüp arasında organik bir bağ kurulmasını beklememesi gerektiğinin altını çizen Başkan Özlü, "Biz elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Futbolcularımızın bugün atacakları imzalar sözleşmede taahhüt edildiği şekilde yerine getirilecek. Benim arkadaşlardan beklentim hiç yenilmemeleri. ben yenilmeyi sevmem. Yenilmek yok. Bizde size ne taahhüt ettiysek yerine getireceğiz. Gönlünüz rahat olsun" diyerek futbolculara seslendi.

Şehir stadından kat kat üstün stat yapıldı

Stadyum konusunun kamuoyu üzerinden tartışılmak istendiğine değinerek açıklamalarına devam eden Başkan Dr. Faruk Özlü, "Gidin bakın muhteşem stat yaptık. TFF onayladı. 1. Lig takımlarının oynayacağı kalitede bir stat var. Destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Süreci sizlerle beraber yürüteceğiz. 6 bin 500 kişinin aynı anda izleyebileceği bir stadımız var. Mevcut şehir stadından kat kat üstün bir stat yaptığımızı düşünüyorum. Uygulama esnasında eksiklikler olursa da giderilecek" şeklinde konuştu.

Kayyım başkanı Leblebici'den Özlü'ye teşekkür

Kayyım heyeti başkanı Muzaffer Leblebici ise devleti temsilen Düzcesporu en iyi şekilde hazırlamak için görevlendirildiklerini belirterek, "Bakanımızın (Faruk Özlü) bu noktada bize destekleri çok önemli. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kayyım olarak atanmış arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kısa süre içinde önemli işler başarmak zorundaydık. Düzce'nin sporu çok sevdiğini biliyoruz. Bugüne kadar Düzcespor'a hizmet etmiş olanlara çok teşekkür ediyoruz. Düzcemize yakışır kaliteli futbolcuları şehrimize kazandırdığımızı düşünüyorum. Desteklerinden dolayı saygılarımı iletiyorum" dedi.

Teknik direktör Şentürk takımı değerlendirdi

Teknik direktör Adnan Şentürk, ilk olarak kendisini basın mensuplarına tanıtarak kısaca kariyerinden bahsetti. Düzcespor ile ilgili önümüzdeki süreçte neler yapacaklarını da paylaşan Şentürk, kısa süre içerisinde oluşturulan takımın şu ana kadar olan çalışmalarını da değerlendirerek, çok başarılı bir sezon geçireceğine inandığını söyledi.

Toplantı, mevcut ve yeni transfer edilen futbolcuların kendilerini basın mensuplarına tanıtmalarının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE