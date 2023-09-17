Düzcespor Karaman Futbol Kulübü ile Berabere Kaldı
Düzcespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında sahasında Karaman Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu.
Düzcespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Karaman Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Ahmet Ecevit, Hakan Erkan, Niyazi Atakan Atasever
Düzcespor: Metin Erol, Hasan Küççük (Uğur Arslan Kuru dk. 27), Ahmet Sun, Mehmet Bektaş (Yakup Zorlu dk. 46), Hüseyin Atakan Üner (Alişan Durmuş dk. 89), Emre Gündoğdu, Yasin Palaz, Şahin Şafakoğlu, İlkay İşler (Serdarcan Eralp dk. 46), Kerem Can Akyüz, Ömer Eserkaya
Karaman Futbol Kulübü: Hayrullah Mert Akyüz, Mete Yıldız, Ahmet Furkan Özcan, Özcan Aydın (Oktay Balcı dk. 84), İbrahim Can Köse, Oktay Balcı (Nadir Çiftçi dk. 61), Ömer Faruk Gümüş, Berkan Burak Turan, Ahmet Karademir (Emincan Tekin dk. 84), Kadir Kaan Yurdakul, Polat Abay (Siyar Kepir dk. 66)
Goller: Ömer Eserkaya (dk. 81) (Düzcespor), Berkan Burak Duran (dk. 90+7) (Karaman Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Emre Gündoğdu, Yasin Palaz, (Düzcespor) Ahmet Karademir, Polat Abay (Karaman Futbol Kulübü) - DÜZCE