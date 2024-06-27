- Düzceliler son 16 turunu coşkuyla kutladı

DÜZCE - Düzce'de binlerce kişi son 16 turuna kalan Türkiye'nin maç sonunda kutlamalarda bir araya geldi.

Düzce'de A milli takımın Çekya ile oynadığı mücadele için Yeşil Vadide dev ekran kuruldu. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleri ile adeta kendinden geçen Düzceliler son 16 turuna kalan Türkiye'nin kutlamasını coşku ile yaşadı. Binlerce kişi hep bir ağızdan "Türkiye" tezahüratı yaparken araç sürücüleri de konvoy yaparak galibiyeti kutladı.