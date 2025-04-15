Düzceli Sporcular Türkiye Karate Şampiyonası'nda Madalya Kazandı
Kocaeli'de düzenlenen 2025 Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil eden Yaren Yıldırım gümüş, Yücel Çevik ve Muhammet Ali Tanrıver ise bronz madalyalar kazanarak Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında Düzceli sporcuları madalyalarla döndü.
Kocaeli ilinde gerçekleştirilen 2025 Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında 2015 doğumlu Kumite 40 kiloda Yaren Yıldırım ikinci, 2014 doğumlu Kata'da Yücel Çevik üçüncü ve 2014 doğumlu Kumite 35 kiloda Muhammet Ali Tanrıver üçüncü olarak ilimize 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı kazandırdı.
Sporcular kazanmış oldukları başarılar ile Montenegro da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor