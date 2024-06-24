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Düzceli Sporcular Kuraş Avrupa Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

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Düzceli sporcular, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı. Rutkay Çil, Ayşenaz Tosun ve Utku Özöyüdücü, Cadet Kategorisinde mindere çıkarak büyük bir başarı elde etti.

Düzceli sporcular Edirne'de yapılan Kuraş Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Avrupa Şampiyonasını Düzceli sporcular 3 madalya ile tamamladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda final atan sporcular Rutkay Çil, Ayşenaz Tosun, Utku Özöyüdücü Avrupa Şampiyonasında Cadet Kategorisinde mindere çıktılar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Nermin Alayıldız eşliğinde turnuvaya katılan sporcular 50 kiloda Rutkay Çil Avrupa Şampiyonu, 48 kiloda Ayşenaz Tosun Avrupa Şampiyonu, 66 kiloda Utku Özöyüdücü Avrupa ikincisi olarak ülkemiz adına büyük bir başarıya imza attı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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