Düzceli Sporcular Judo Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.

Uşak Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapılan 70 ilden 1430 sporcunun katıldığı Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular kürsüde yerini aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ile Yasemin Gezer eşliğinde müsabakalara katılan sporcularından 44 kiloda Eftal Çetinkaya ve 28 kiloda Erva Eren Türkiye Şampiyonu olurken 38 kiloda Ayaz Alayıldız Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE