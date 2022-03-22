Düzceli sporcular Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'ndan 48 madalyayla döndü - Haberler

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Düzceli sporcular Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'ndan 48 madalyayla döndü

AA - Cem Ali Kuş - Spor
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Düzceli sporcular Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'ndan 48 madalyayla döndü

Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcular, 48 madalya kazandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kata ve Kumite Türkiye Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcular, 48 madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda 13-16 Mart'ta gerçekleştirilen şampiyonada, 30 ilden 91 kulüp ve 1050 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya Düzce'den katılan sporcular, 48 madalya kazandı.

Sporcular kentte coşkuyla karşılandı.

AA / Cem Ali Kuş - Spor

Kung Fu, Sakarya, Türkiye, Wushu, Spor, Haberler

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