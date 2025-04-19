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Düzceli Sporcular Boks Şampiyonasında 2 Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Boks Şampiyonasında 2 Madalya Kazandı
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Okul Sporları liseler arası boks Türkiye şampiyonasında Düzceli sporcular Hilmi Tuna Özdoğan ve Zeynep Önen, 67 kilo ve 46-48 kilo kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Okul Sporları liseler arası boks Türkiye şampiyonasında Düzceli sporcular 2 madalya kazandı.

Karabük ilinde düzenlenen Okul Sporları Liseler Arası Boks Türkiye Şampiyonasın Düzceli sporcular boks antrenörleri Aslan Doğan ve Yunus Payar eşliğinde katıldı. Şampiyonada Hilmi Tuna Özdoğan 67 kiloda, Zeynep Önen 46-48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldular. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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