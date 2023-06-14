Düzceli Sporcular Boks Gençler B Türkiye Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Erzurum'da yapılan Okul Sporları Boks Gençler B Türkiye Birinciliğine Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Derya Tiryaki ile EYS Antrenörü Yunus Payar eşliğinde katılan Mürvet Umar ve Muhammet Talha Sadak Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcuların teknik başarısı dolayısıyla antrenörlere boks federasyonu tarafından ödül verildi.