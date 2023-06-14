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Düzceli Sporcular Boks Gençler B Türkiye Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Düzceli Sporcular Boks Gençler B Türkiye Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Spor Haberleri

Erzurum'da yapılan Okul Sporları Boks Gençler B Türkiye Birinciliğine Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Derya Tiryaki ile EYS Antrenörü Yunus Payar eşliğinde katılan Mürvet Umar ve Muhammet Talha Sadak Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcuların teknik başarısı dolayısıyla antrenörlere boks federasyonu tarafından ödül verildi.

Boks Gençler B Türkiye şampiyonasında Mürvet Umar 54 kiloda, Muhammet Talha Sadak ise 52 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Erzurum'da yapılan Okul Sporları Boks Gençler B Türkiye Birinciliğine Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Derya Tiryaki ile EYS Antrenörü Yunus Payar eşliğinde katılan Düzceli sporcular Mürvet Umar 54 kg'da, Muhammet Talha Sadak ise 52 kg'da Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcuların teknik başarısı dolayısıyla antrenörlere boks federasyonu tarafından ödül verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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