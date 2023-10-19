Düzceli Sporcu Utku Kap Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Sırbistan'da yapılan Avrupa Yıldızlar Taekwondo şampiyonasında daha önce Dünya 2.'liği bulunan Düzceli sporcu Utku Kap Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da 19-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler 148 cm'de mücadele eden Düzceli Taekwondocu Utku Kap, altın madalyanın sahibi oldu.

Düzce Gençlik ve spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Utku Kap'ın altın madalya almasını sosyal medya hesabından duyurarak, başarılı sporcuya teşekkür etti. - DÜZCE