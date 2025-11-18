Düzceli ParaKarateci Ahmet Kayra Ödemiş Macaristan'da Şampiyon Oldu
Ahmet Kayra Ödemiş, Macaristan'da düzenlenen Hungarian Open Grand Prix turnuvasında Büyük Erkek K-30 kategorisinde şampiyonluk elde etti.
DÜZCE(İHA) – Macaristan'da düzenlenen büyük erkekler ParaKarate şampiyonasında zorlu rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.
Macaristan'ın Budapeşte kentinde 15–16 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Hungarian Open Grand Prix turnuvasında Düzceli ParaKarate sporcusu Ahmet Kayra Ödemiş, Büyük Erkek K-30 kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Zorlu rakiplerle mücadele eden Ödemiş, turnuva boyunca ortaya koyduğu üstün performansla dikkat çekerek kategorisinde şampiyon olmayı başardı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor