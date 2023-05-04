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Düzceli kızlar adını yarı finale yazdırdı

Düzceli kızlar adını yarı finale yazdırdı

Spor Haberleri

DÜZCE (İHA) – Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Basketbol genç kızlarda çeyrek final müsabakalarında Düzce Kültür Koleji yarı finale çıktı.

DÜZCE (İHA) – Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Basketbol genç kızlarda çeyrek final müsabakalarında Düzce Kültür Koleji yarı finale çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde illerde gerçekleştirilen Genç Kızlar basketbol müsabakalarının ardından Türkiye finalleri başladı. 81 il şampiyonu çeyrek finallere katılım sağlayarak Türkiye şampiyonu olmak için çaba sarf ederken, Düzce Şampiyonu olan Kültür Koleji, çeyrek finallerde 3'te 3 yaparak adını yarı finale yazdırdı. Şampiyona da en dikkat çeken takım olan Kültür Koleji'nin şampiyon olması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Düzce Spor Haberler

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