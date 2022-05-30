Düzceli iki sporcu para halter milli takım kampında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzceli iki sporcu para halter milli takım kampında

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Düzceli iki sporcu para halter milli takım kampında

Para Halter Milli Takım Kampına Düzceli Uğur Yumuk ve Muhammet Kaan Aktürk davet edildi.

Para Halter Milli Takım Kampına Düzceli Uğur Yumuk ve Muhammet Kaan Aktürk davet edildi.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Para Halter Milli Takım Kampı 01 Haziran-22 Eylül 2022 tarihleri arasında Kocaeli TOHM'da yapılacak. 24-29 Eylül 2022 tarihleri arasında Gürcistan'da yapılacak olan Para Halter Avrupa Şampiyonası öncesinde, milli sporcular hazırlık kampına katılacak. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Mesut Yılmaz eşliğinde çalışmalarını sürdüren Uğur Yumuk ve Muhammet Kaan Aktürk milli takım kampına davet edildi. Gürcistan'da yapılacak olan Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda Uğur Yumuk ile Muhammet Kaan Aktürk Düzce'yi ve ülkemizi temsil edecekler. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Halter Eylül Milli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title