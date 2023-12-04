Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Spor Akademisi faaliyetlerinden olan 'Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor' etkinliği Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Sporcular ve aileleri katıldı.

Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor da sporcular ve aileleri bu hafta Kent Ormanı'nda yürüdü.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı Spor Akademisi faaliyetlerinden olan "Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor" bu haftada Kent Ormanı'nda bulunan yürüyüş parkurunda gerçekleştirildi. Güze hava ile sabah saatlerinde başlayan yürüyüşe Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesindeki sporcu ve aileleri katıldı.

Yürüyüş kahvaltı ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE