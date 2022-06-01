Düzce'ye 10 bin 81 kişilik stat - Haberler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Stadyumunun yapılması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü. Ankara'dan eli boş dönmeyen Özlü, stadyumun yatırım programına alındığını müjdeledi.

Başkan Faruk Özlü, Düzcelilerin istediği ve kente yakışır bir stadyum için Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ankara'da bir dizi temasta bulunan Özlü, Düzce'nin stadyum projesi için de sporun en tepesindeki isimle bir araya geldi. Özlü, görüşmeden yedek stat ve ana stat ile ilgili destek alarak Düzce'ye döndü.

Şehre yakışır bir stadyum yapılacak

Şıralık Spor Kampüsünde Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen 6 bin 750 kişilik yedek stat için bakanlık desteğini aldıklarını açıklayan Faruk Özlü, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamlarında ziyaret ettim. 'Spor Şehri Düzce' için; Şıralık Spor Kampüsü içinde Belediyemizce inşa edilmekte olan 6 bin 750 kişilik Yedek Stada destekleri ve 10 bin 81 kişilik Şehir Stadı Projesinin Yatırım Programına alınmasına onayları sebebi ile şükranlarımı sunuyorum. Hemşehrilerimin stadyum ve yedek stat ile ilgili beklentilerini biliyoruz. Bunun için de tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Sporda yükselişe geçen Düzce'mize yakışır stadyumun yükselmesine az kaldı" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor