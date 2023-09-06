Düzce Yaz Spor Okulları 10 Bin Çocuğa Spor Yaptırdı

Düzce Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından açılan Yaz Spor Okullarında 10 bin çocuk spor yaptı. Kapanış şöleninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, çocukların spor yapmalarını ve gelişmelerini kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından açılan Yaz Spor Okullarında 10 bin çocuk spor yaptı.

Yaz spor okulları kapanış şöleni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış şöleninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, anne ve babaları tebrik ederek "Yaz boyu hepiniz farklı branşlarda spor eğitimi aldınız. 33 branşta 10 bine yakın çocuğumuz, gencimiz yaz boyunca farklı sportif etkinliklerle kendilerini geliştirmeye çalıştılar. Özellikle anne ve babalarını kutlamak istiyorum, çocuklarının spor yapmalarına, kendilerini geliştirmelerine katkı sağladıkları için" dedi.

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Günden, yaz aylarını dolu dolu geçiren spor yaparak kendini geliştiren çocukları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, yaz spor okullarında 33 branşta 100'e yakın antrenörle 10 binin üzerinde sporcuya eğitim verildiğini belirterek, "Hedeflerimiz çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmalarının yanı sıra onların sosyalleşmelerini, sporun kurallarıyla birlikte hayatın diğer kurallarına da adapte olmalarını sağlayan egzersizler, oyunlar ve sportif antrenmanlar yaptırmaktı. Fakat en önemli hedefimiz ise, içinizden çıkması muhtemel geleceğin sporcularını da Türk sporuna kazandırmaktır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu faaliyetin hem sportif açıdan hem sosyal açıdan anlamı olduğu gibi geleceğin Milli sporcularının bir tanesinin bile buradan çıkmış olması bizlerin en büyük kazancı olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Program güreş, cimnastik, taekwondo ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Yaz spor akademisine katılan sporcular sürpriz hediye çekilişiyle hediyelerin sahibi oldu. Hediyeleri Vali Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı verdi.

Kapanış şöleni çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - DÜZCE