Düzce Voleybol, Kocaeli Nicomedia Akademi'ye 3-1 Yenildi

1 yenildi.

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde Düzce Voleybol, Kocaeli Nicomedia Akademi ile karşı karşıya geldi. 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Düzce Voleybol ilk seti 25-22 önde tamamlandı. Üstünlüğü ele alan Kocaeli Nicomedia Akademi ikinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23 ve dördüncü seti ise 25-18 kazanarak, sahadan 3-1 galip ayrıldı. - DÜZCE