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Düzce Voleybol ikinci ligde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Düzce Voleybol ikinci ligde

Düzce Voleybol Kadın Takımı, yükselme finallerinde son maçını da 2-0'dan 3-2 kazarak ikinci lige adını yazdırdı.

Düzce Voleybol Kadın Takımı, yükselme finallerinde son maçını da 2-0'dan 3-2 kazarak ikinci lige adını yazdırdı.

Bolu'da 2. lige yükselme finallerinde oynadığı 3 maçını da kazanan Düzce Voleybol Takımı, namağlup olarak ikinci lige yükseldi. Bolu'da oynanan final maçlarında güçlü rakipleri Karabük Safranbolu'yu 3-1, Eskişehir DSİ'yi 3-0'la geçen Düzce Voleybol Kadın Takımı, son maçında da Sakarya Adaspor'u 2-0 geriye düştüğü setlerde 3-2 mağlup etti.

Yükselme grubu final maçlarında hiç mağlubiyet almayan Düzce Voleybol, oynadığı başarılı maçların ardından Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi.

6 aylık süreçte gelen başarı hem Düzceli voleybolseverleri hem de takıma büyük sevinç yaşattı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Safranbolu voleybol Düzce Bolu Spor Haberler

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