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Düzce Valisi Selçuk Aslan, uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcu ve çalıştırıcıları ağırladı

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, uluslararası müsabakalarda derece elde eden Düzceli sporcuları ve antrenörlerini kabul etti. Vali Aslan, wushu ile halter spor dallarında ülkemizi gururla temsil eden sporcuları, ailelerini ve çalıştırıcılarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcu ve çalıştırıcılarını ağırladı.

Düzce'de son yıllarda spordaki adını duyurmaya devam ediyor. Vali Selçuk Aslan, bu yıl uluslararası müsabakalarda derece elde eden Düzceli sporcuları ve antrenörlerini kabul etti. Vali Aslan, wushu ile halter spor dallarında ülkemizi gururla temsil eden sporcuları, ailelerini ve çalıştırıcılarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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