Düzce Üniversitesi Taekwondo Şampiyonasında Başarılı

Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi, iki üçüncülük ve takım halinde dördüncülük dereceleri ile sportif başarılarına yenilerini ekledi.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Sefa Tamberk'in 58 kilo erkekler sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazanmasının ardından, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hümeyra Kar, +73 kilo kadınlar sikletinde Türkiye üçüncüsü olarak yine bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Abdurrahman Al Ömer ise 63 kilo erkekler sikletinde çeyrek finale çıkarak Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti. Düzce Üniversitesi takım halinde ise dördüncü olarak şampiyonada üstün bir başarı sergiledi.

Düzce Üniversitesi tarafından yayınlanan mesajında, "Yarı finale çıkarak Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerimiz Sefa Tamberk ve Hümeyra Kar ile çeyrek final başarısı gösteren Abdurrahman Al Ömer'i ve onların yetişmelerinde büyük emekleri olan teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE