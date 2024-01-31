Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Sefa Tamberk, Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü olma başarısı gösterdi.

Erzurum'da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda, 58 kilo erkekler sikletinde Türkiye üçüncüsü olan Sefa Tamberk, Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Düzce Üniversitesi olarak, Sefa Tamberk'i ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE