Düzce Üniversitesi şampiyonaya damga vurdu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Gençlik Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Türkiye Wushu Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi, başarılarıyla adından söz ettirdi.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Temsilcisi Prof. Dr. Ali Tekin, akademisyenler, seyirciler ve sporcular katıldı.

39 üniversiteden 152 sporcunun 'Sanda' ve 'Tao-lu' kategorilerinde mücadele ettiği Ünilig Türkiye Wushu Şampiyonası'nda; Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümleri sporcularından, Tao-lu kategorisinde yarışan Mithat Can Zarifoğlu ve Sude Tekeoğlu Türkiye Şampiyonu, Sara Akofova Türkiye üçüncüsü oldu. Sanda kategorisindeyse 52 kg'da dövüşen Mehmet Demirci Türkiye Şampiyonu olurken, Düzce Üniversitesi erkek takımı Tao-lu kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak kupa kazanma başarısı gösterdi. - DÜZCE