Düzce Üniversitesi Panthers, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans'ı mağlup etti

Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda ağırladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans takımını 26-23 mağlup ederek ligde liderliğini korudu.

Maç sonunda 3 puanın sahibi olan Düzce Üniversitesi Panthers takımı sporcuları, zorlu müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve iyi bir sonuç alarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti. Düzce Üniversitesi öğrencileri; kendilerine her zaman destek olan başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir olmak üzere, üniversite yönetimine, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na, antrenörlerine teşekkür etti. - DÜZCE