Düzce Üniversitesi öğrencisi Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi İsa Furkan Coş, Samsun'da gerçekleştirilen Dart Türkiye şampiyonasında Türkiye 2.'si oldu.
Düzce Üniversitesi öğrencisi Dart Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Samsun'da Akademi Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen Dart Türkiye şampiyonasında Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi İsa Furkan Coş, Türkiye 2.'si olma başarısı gösterdi.
15 üniversiteden 85 sporcunun yarıştığı Dart Türkiye Şampiyonası'nda, aynı zamanda milli sporcu olan İsa Furkan Coş oldukça başarılı bir performans sergileyerek ikincilik derecesi elde etti. - DÜZCE