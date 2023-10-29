Düzce Üniversitesi Öğrencileri Cumhuriyet'in 100. Yılı İçin 10 Kilometre Yürüdü

Düzce Üniversitesi öğrencileri ve kurum personelleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde 10 kilometrelik bir rotayı tamamladılar. Etkinlik, Cumhuriyet'in önemi üzerine farkındalık kazandırma ve Düzce'yi tanıtma amacıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılı için 10 kilometre yürüdü.

Düzce Üniversitesi Düzce MYO spor komisyonu tarafından, Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri dahilinde organize edilen "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına Doğa Yürüyüşü" öğrenciler ve kurum personellerinin katılımıyla gerçekleşti. Aydınpınar Şelaleleri yürüyüş parkurunda gerçekleştirilen yürüyüş, 10 kilometrelik bir rotayı kapsadı. Öğrenciler, Cumhuriyet'in önemi üzerine farkındalık kazandırma, hem Düzce'yi tanıtma, hem de spora teşvik amacıyla düzenlenen etkinlik başarılı bir şekilde tamamlandı. - DÜZCE