Düzce Üniversitesi'nde Öğrenciler Arasında Voleybol Turnuvası

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Mahpeyker Sultan kız öğrenci yurdunda mini voleybol turnuvası düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada öğrenciler kendi aralarında mücadele etti.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Mahpeyker Sultan kız öğrenci yurdunda mini voleybol turnuvası düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Haftasında gençler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurdunda mini voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvada öğrenciler kendi aralarında gerçekleştirdiği maçlarda şampiyon olmak için mücadele veriyor. Hafta boyunca devam edecek turnuvada şampiyon olan takıma çeşitli hediyeler verilecek. - DÜZCE