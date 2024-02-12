Düzce Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında Şampiyon Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Voleybol Takımı bölgesel lig grup müsabakalarında namağlup şampiyon oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 2023-2024 faaliyet programı çerçevesinde Konya Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Voleybol Bölgesel Lig Grup Müsabakalarında Düzce Üniversitesi kadın voleybol takımı, namağlup şampiyon oldu.

Şampiyonada üstün bir performans sergileyen Düzce Üniversitesi kadın voleybol takımı, Süper Lig'e yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Düzce Üniversitesi tarafından yayınlanan tebrik mesajında, "Üniversitemiz kadın voleybol takımını, antrenörlerini ve teknik ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE