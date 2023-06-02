Düzce Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmasında 3 Şampiyonluk Kazandı

Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversiteler Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'nda 3 şampiyonluk birden kazandı. Büyük Kadınlar Takım Müsabakalarında Kübra Nur Bakır, Beyzanur Kaptan ve İlknur Havva Ulukaya Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca bireysel kategorilerde de derece alan Düzce Üniversitesi öğrencileri bulunuyor.

Düzce Üniversitesi, Türkiye üniversiteler arası Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasında 3 şampiyonluk birden aldı.

Akademik alanda yakaladığı başarısını, kültür, sanat ve spor alanında da sürdüren Düzce Üniversitesi, geleneksel ata sporlarımızın yaşatılması için de çalışmasını yürütüyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'nda; Dü-Ok Öğrenci Topluluğu öğrencileri; Büyük Kadınlar Takım Müsabakalarında; Kübra Nur Bakır, Beyzanur Kaptan ve İlknur Havva Ulukaya Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Bireysel kategorilerde de derece almayı başaran Düzce Üniversitesi öğrencilerinden, Büyük Kadınlar Bireysel Kategorisinde; Kübra Nur Bakır Türkiye 3.sü olurken, Beyzanur Kaptan ise Türkiye 4.sü olarak adlarını başarılı sporcular arasına yazdırdı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Dü-Ok Öğrenci Topluluğu gençlerimize, geleneksel ata sporlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı tebrik eder, Üniversitemizin başarısına katkıda bulundukları için kendilerine, onların gelişmesi için her türlü fedakarlığı yapan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerini ve danışman hocalarını teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

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