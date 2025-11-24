Düzce Üniversitesi Futbol Takımı UNILIG Eleme Grubu'nu Lider Tamamladı

Düzce Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Futbol UNILIG Eleme Grubu Müsabakalarını başarıyla tamamlandı.

Turnuvada mücadele eden Düzce Üniversitesi Futbol Takımı, gösterdiği etkili performansla çıktığı dört karşılaşmanın tamamını kazanarak grubunu 12 puanla lider tamamladı. Müsabakalarda sergilediği disiplinli oyun anlayışı, takım içi uyum ve mücadele ruhu ile dikkatleri üzerine çeken takım; hem teknik ekibin planlı çalışmasının hem de sporcuların özverili mücadelesinin bir sonucu olarak turnuvanın en başarılı ekipleri arasında yer aldı.

Dört maçlık galibiyet serisiyle önemli bir başarıya imza atan Düzce Üniversitesi Futbol Takımı, bu sonuçla birlikte önümüzdeki dönemde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi'ni temsil etme hakkı elde etti. - DÜZCE