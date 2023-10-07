Düzce Üniversitesi Bölgesinde Huzuru Bozan Araç Sürücülerine Cezalar

Düzce Üniversitesi bölgesinde araçlarında son ses müzik açarak huzuru bozan araç sürücülerine ceza yağdı.

Düzce'de polis ekipleri saha çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi bölgesinde araçlarında yüksek sesli müzik açarak seyahat ederek huzuru bozan sürücülere yönelik yapılan denetimde 31 araç sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde tüm araç sürücülerine 436 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 1 araç trafikten men edilirken toplamda 19 bin 107 lira para cezası uygulandı. - DÜZCE