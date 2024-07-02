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Düzce U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası

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6 Temmuz tarihleri arasında 32 ilden 650 sporcunun katılacağı Okçuluk Şöleni yapılacak. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya 9-10 yaş ve 11-12 yaş doğumlular katılacak.

6 Temmuz tarihleri arasında 32 ilden 650 sporcunun katılacağı Okçuluk Şöleni yapılacak.

Düzce U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde 4-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında Şıralık Stadında 33 ilden 92 kulüp ve 650 sporcunun katılacağı U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonasına gerçekleştirilecek. Şampiyonada 9-10 yaş ve 11-12 yaş doğumlular katılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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