Düzce Tenisçileri Anadolu Yıldızlar Ligi Kort Tenisi Finallerine Yükseldi

Anadolu Yıldızlar Ligi Kort Tenisi yarı final müsabakaları sonunda Düzceli tenisçiler tüm maçlarını kazanarak finallere kaldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörü Levent Hasdemir eşliğinde müsabakalara katılan Düzce erkek tenis takımı birinci oldu ve Antalya'da yapılacak olan finallerde Düzce'yi temsil edecekler.