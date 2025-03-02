Düzce Spor Lisesi, Genç Kızlar A Futsal Müsabakalarında Şampiyon Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce okul sporları genç kızlar a futsal müsabakalarında şampiyon Düzce Spor Lisesi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Genç Kızlar A Futsal müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakaları sonucunda Düzce Spor Lisesi birinci, İbni Sina MTAL ikinci, Gümüşova Anadolu Lisesi üçüncü ve Mevlana Kız MTAL dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE