Düzce spor haberleri... Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Baydaş, Düzce'de temaslarda bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Baydaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret ederek yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonunda Yazıcı, Baydaş'a tavus kuşunun yer aldığı tablo hediye etti.

Gençlik Merkezine de uğrayan Bakan Yardımcısı Baydaş, gençlerin eğitim gördüğü ok ve ebru sanatı gibi kursları inceledi.

Baydaş, sohbet ettiği gençlerin taleplerini dinledi, proje çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.