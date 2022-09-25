Düzce spor haberi | Düzce'deki off-road şenlikleri sona erdi

Zonguldak Safari Off-Road Kulübünce (ZOSOFF) Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen off-road şenlikleri sona erdi.

İlçedeki özel parkurda 2 gün süren etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 50 araç ve 100 sporcu katıldı.

Pilotlar, çamurlu ve engebeli parkurlarda zor anlar yaşadı. Araçları devrilen veya bozulan pilotlar, ekip arkadaşlarının yardımıyla yarışlara kaldıkları yerden devam etti.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Zonguldak Safari Off-Road Kulübü Başkanı Sefer Oktay, AA muhabirine, amaçlarının off-road sporunu sevdirmek olduğunu vurgulayarak, "Etkinliğimizi teknik sebeplerden dolayı Zonguldak'tan Düzce'ye taşımak zorunda kaldık. 50 araç katılımı var. Bu araçlardan 5'i kadın." dedi.

Oktay, yarışlara çevre il ve ilçelerden büyük ilgi olduğunu dile getirerek, şehir dışından yaklaşık 3 bin misafir geldiğini söyledi.