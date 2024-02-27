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Düzce Okul Sporları Futbol Yarı Final Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

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Düzce, okul sporları futbol yarı final müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 16 takım şampiyon olmak için mücadele veriyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce okul sporları futbol yarı final müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 16 takım şampiyon olmak için mücadele veriyor.

Okul Sporları Futbol Gençler Türkiye Yarı Final müsabakaları yapılan açılış seremonisi ile başladı. Erkek takımları Şıralık Spor kompleksinde, kız takımları ise Nurettin Zafer Stadında mücadele edecek. Müsabakalarda erkeklerde 8, kızlarda da 8 takımın mücadele edeceği müsabakalardan çıkan iki takım 18-22 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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