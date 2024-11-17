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Düzce Off-Road Festivali Büyük İlgiyle Sona Erdi

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Düzce'de düzenlenen yılın son off-road festivali, 210 yarışçının katılımı ve binlerce seyirci ile gerçekleştirildi. Düzce Safari Off-Road Kulübü'nün organize ettiği festivalde otomobiller devrildi ve heyecan dolu yarışlar yapıldı.

- Düzce'de off-road festivali sona erdi

Yılın son off-road festivali yoğun ilgi gördü

DÜZCE - Düzce'de 2024 yılının son off-road festivalinde yüzlerce araç yarışırken, binlerce seyirci yarışları izledi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü'nün 33.'sünü düzenlediği off-road festivali sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından 210 yarışçı, Düzce'ye gelerek yılın son festivaline katıldı. Hem ekstrem hem de hız etaplarına katılan yarışçılar, kıyasıya mücadele verdi.

Devrilen ve taklalar atan araçların seyircilere gösteri yaptığı festivalin sezonun son etkinliği olduğunu vurgulayan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Etkinliğimiz iyi bir havada gerçekleşti. Kamp etkinliğimize de yoğun katılım vardı. Karavancı arkadaşlarımızın da yoğunluğunu gördük. 200-250 adet karavan var alanımızda. Keyifli yarışlar ortaya çıkıyor. Hard off-road dediğimiz extrem etabımızda araçları deviriyoruz. Biz, devrilen araçlardan oldukça da zevk alıyoruz. Extrem etabına devrilme etabı diyebiliriz. Onlarca araç festivalde boy gösterdi. Sezonun son etkinliği oldu" ifadelerini kullandı.

Düzce Off-Road Festivali Büyük İlgiyle Sona Erdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Spor
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