Düzce'nin Engelli Haltercilerinden Avrupa Şampiyonası'na Hazırlık

Güncelleme:
Düzce'de yaşayan milli para halterciler Elif Nur Babur ve Sude Naz Özen, Türkiye şampiyonluklarının ardından Avrupa Para Güç Kaldırma Şampiyonası'na katılmak için çalışmalarını sürdürüyor. İki sporcu, engelleri aşarak başarı hedefliyor.

Düzce'de yaşayan milli para halterciler Elif Nur Babur ve Sude Naz Özen, birbirlerine verdikleri destekle engelleri aşarak kazandıkları Türkiye şampiyonluklarının ardından Avrupa'da başarı için çalışıyor.

Düzce Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi doğuştan bedensel engelli 15 yaşındaki Elif Nur Babur ile 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sude Naz Özen, antrenörleri Mesut Yılmaz'ın yönlendirmesiyle 3 yıl önce haltere başladı.

Birbirlerine her anlamda destek olan iki sporcu, azimli ve özverili çalışmalarının karşılığını Türkiye şampiyonu olarak aldı.

Başarılarıyla Para Halter Genç Milli Takımı'na girmeye hak kazanan sporcular, Gürcistan'nın ev sahipliğinde 6-11 Mart 2026'da düzenlenecek Avrupa Para Güç Kaldırma Şampiyonası'nda (Word Parapowerlifting) kendi kilo ve yaş gruplarında Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada madalya hedefleyen milli sporcular, çalışmalarını antrenör Mesut Yılmaz gözetiminde sürdürüyor.

Elif Nur Babur: "Spora başladım, kendime sosyal çevre edindim"

Elif Nur Babur, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır haltere devam ettiğini söyledi.

Sporla tanıştıktan sonra kendisine yeni hedefler belirlediğini belirten Elif Nur, "Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Sonrasında da paralimpik oyunları var, onun hazırlıklarını da sürdürüyorum. Bu, Avrupa Şampiyonası'nda elde edeceğimiz derecelere bakılarak olacak. Milli formayı terletmek gururlu hissettiriyor. Çok heyecan duyuyoruz. Orada İstiklal Marşı'mızı okutturup, bayrağımızı dalgalandırmak hedefindeyiz." diye konuştu.

Elif Nur, spora başlamadan önce asosyal yaşam sürdüğünü dile getirerek, "Evden okula, okuldan eve hayatım vardı. Spora başladım, kendime sosyal çevre edindim. Diğer engelli arkadaşlarıma da eve kapanmamalarını, kendilerine uygun spor dalı bulmalarını öneriyorum. Sosyalleşmeleri çok önemli. Spor bu anlamda çok güzel bir aktivite." ifadelerini kullandı.

Sude Naz Özen de 3 yıldır devam ettiği halterde çeşitli başarılar elde ettiğinden bahsetti.

Yeni başarılar hedeflediğini belirten Sude Naz, "Şimdi hedefim Avrupa'da derece yapıp olimpiyatlara katılmak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Antrenör Mesut Yılmaz ise iki sporcunun gayretlerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, " Avrupa Şampiyonası'nda her ikisinden de dereceler bekliyorum. Hedefimiz ve çalışmalarımız bu yönde. Özel olan birçok sporcuyla çalışma fırsatım oldu. İlk geldiklerinde konuşmaya bile çekiniyorlar ama sporla oluşan ortamla onlar da hayatlarına yeni hedef koyuyor." diye konuş

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
