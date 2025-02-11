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Düzce'li Judocular 6 Madalya Kazandı

Düzce'li Judocular 6 Madalya Kazandı
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Düzce'de düzenlenen okul sporları judo yıldızlar grup müsabakalarında Düzceli sporcular 4 altın ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları judo yıldızlar grup müsabakalarında sporcular 6 madalya kazandı.

Zonguldak'ta 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen okul sporları judo yıldızlar grup müsabakalarına Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Nermin Alayıldız eşliğinde katılan Düzceli sporculardan Eftal Çetinkaya 48 kg'da birinci, Ayaz Alayıldız 46 kg'da birinci, Hiranur Birinci 44 kg'da birinci, Erva Eren 36 kg'da birinci, M.Enes Demir 42 kg'da üçüncü ve Neris Güler 40 kg'da üçüncü oldu.

Düzce'ye 4 altın ve 2 bronz madalyayı kazandıran sporcular Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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