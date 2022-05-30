Düzce Kadın Futbol takımı 2. Lig'e yükseldi - Haberler

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Düzce Kadın Futbol takımı 2. Lig'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Düzce Kadın Futbol takımı 2. Lig'e yükseldi

Düzce Kadın Futbol takımı, Çanakkale Dardanel Kadın Futbol Takımını 1-0 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

Düzce Kadın Futbol takımı, Çanakkale Dardanel Kadın Futbol Takımını 1-0 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

3. Lig H Grubunda mücadele eden Düzce Kadın Futbol takımı, rakibi Çanakkale Dardanel'i Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oynana maçta 1-0 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

2. Lig'e çıkma başarısı gösteren takımlar, kendi aralarında maç yaparak Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çanakkale Futbol Bursa Düzce Spor Haberler

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