Düzce Judo Takımı Sırbistan'da 6 Madalya Kazandı

Sırbistan'da düzenlenen uluslararası Judo Turnuvasında Düzce Judo takımı 6 madalya kazandı.

24-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvasına 10 ülke katıldı. Uluslararası Judo Turnuvasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ve Yasemin Gezer eşliğinde katılan sporcular 38 kiloda Ayaz Alayıldız birinci, 44 kiloda Rojin Karaboğa ikinci, 32 kiloda Erva Eren, 36 kiloda Neris Güler, 40 kiloda Nezihe Duru Kaya ve 40 kiloda Elçin Yılmaz üçüncü olarak kürsüdeki yerlerini aldı. - DÜZCE