Düzce İl Genel Sekreteri Ünzile Selin Ak'ı tebrik etti

Düzce İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonu Ünzile Selin Ak'ı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonu Ünzile Selin Ak'ı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonu Ünzile Selin Ak ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Aslan Doğan, Düzce İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Hayri Şen, "Başarılı sporcumuz Ünzile Selin Ak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE